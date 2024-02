Foi com facão 'se acertar' com esposa e foi em cana

Um homem que foi com facão conversar

com a esposa acabou sendo preso por violência doméstica na noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O Apoio Tático da Guarda Municipal prendeu o homem de 50 anos no Jardim das Orquídeas por volta das 23h, já no final da noite.

A equipe José, Villalon, Andrade e Gabriel, recebeu solicitação e seguiu para a rua Vereador Luiz Antônio Panaggio.

No local, os agentes encontraram o agressor acusado de atacar a esposa de 42 anos. Ele chegou a utilizar um facão para ameaçar sua companheira e ainda danificou móveis e outros objetos.

Mais notícias da cidade e região

A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, sendo medicada e liberada. Já o agressor foi levado para o Plantão Policial e a autoridade determinou prisão em flagrante.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP