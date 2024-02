Praça Tio Gagá ganha novo mobiliário urbano

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realizou a instalação do novo mobiliário urbano da Praça Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória, nesta quarta-feira (28).

“A praça Tio Gága está em processo final de conclusão das melhorias, restando apenas alguns detalhes para a finalização. Mais uma área de lazer sendo recuperada pela gestão do prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O espaço está sendo totalmente revitalizado, com a instalação do brinquedo infantil multiuso no Espaço Kids, criação do Espaço Pet, substituição do piso de concreto por piso estampado na calçada e iluminação de LED. Além da instalação de bancos e lixeiras, a praça receberá bicicletário, mesas e bebedouro.

A Prefeitura de Americana também está revitalizando as praças Malala, no bairro Frezzarin; Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Maçônica, no Werner Plaas; Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; e Natale Pinese no São Vito.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP