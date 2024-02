Nova Odessa terá aumento de 14,74% na conta de água

A Agência Reguladora ARES-PCJ emitiu parecer favorável à revisão dos valores nas contas de água e esgoto de Nova Odesa. A revisão foi aprovada pelo Conselho Municipal de Regulação e Controle Social (CRCS) em reunião realizada nesta quarta-feira (28/02) e passa a vigorar a partir de 1º de abril, nas contas com vencimento em maio. O percentual definido pela agência foi de 14,74%.

Considerando a categoria residencial, na faixa mínima de consumo, que vai até 5 mil litros de água por mês, a revisão representará um aumento de R$ 4,40. Para o maior consumo dentro desta faixa, que é de 5 mil litros, a conta passará de R$ 29,60 para R$ 34,00.

Já para a faixa de consumo que abrange a maior parte das residências da cidade, que vai de 11 a 15 mil litros de água por mês, e levando em conta o maior consumo dentro desta faixa, ou seja, 15 mil litros, a revisão corresponderá a um acréscimo de R$ 15,30, com a conta passando de R$ 103,80 para R$ 119,10.

A ARES PCJ também concedeu um reajuste de 4,51% sobre os preços dos demais serviços prestados pela empresa a serem solicitados pelo consumidor a partir de abril, como ligações e religações de água, ligações de esgoto, entre outros.

A próxima etapa do processo é a emissão, por parte da ARES PCJ, de Resolução Normativa que autoriza a Coden a proceder a revisão da tarifa e o reajuste dos serviços 30 dias após a publicação desse documento no Diário Oficial do município.

De acordo com o diretor Geral da ARES-PCJ, Dalto Favero Brochi, o parecer favorável à revisão da tarifa e ao reajuste dos preços dos serviços foi concedido após estudos técnicos, econômicos e financeiros realizados pela agência.

“Levou-se em consideração as necessidades financeiras do prestador frente as suas despesas de operação e manutenção, além de investimentos em obras e serviços, visando à melhoria e continuidade da prestação do serviço”, afirmou.

TARIFA SOCIAL

A Coden Ambiental informou que, no período de 01 a 29 de março, os consumidores beneficiados com a Tarifa Residencial Social de água e esgoto devem procurar área de Atendimento ao Cliente, localizada na sede da empresa, para fazer o recadastramento. Em Nova Odessa, aproximadamente 800 famílias de baixa renda são contempladas pela Tarifa Residencial Social desde abril de 2023, quando o benefício foi instituído no município.

A Tarifa Residencial Social garante um desconto mínimo de 50% nos primeiros 10 metros cúbicos de consumo, e de 25% nas faixas de 11 a 20 metros cúbicos, aos consumidores com renda per capita de meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único (CAD Único), o mecanismo do governo federal para o acesso a benefícios sociais.

