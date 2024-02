Maracatu Estação Quilombo comemora 10 anos com festa na Estação Cultura

O coletivo Maracatu Estação Quilombo, em parceria com a Prefeitura de Americana, realiza no dia 9 de março (sábado) uma celebração de aniversário de 10 anos do grupo. O evento será gratuito, das 13h às 21h, na Estação Cultura – Avenida Dr. Antonio Lobo, 196, Centro.

Será a primeira contrapartida da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), na cidade. O coletivo foi contemplado com o valor de R$ 30 mil para o projeto “Estação Quilombo – 10 anos de Maracatu”.

“O fomento cultural da Lei Paulo Gustavo foi especialmente projetado para garantir a acessibilidade, a diversidade e a inclusão. É importante, nesta fase, a população prestigiar a realização dos projetos e das contrapartidas”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“A Estação Cultura foi nosso berço e vem sendo nossa casa ao longo desses dez anos, não teria lugar melhor para celebrarmos essa data tão importante, ressaltando a riqueza e diversidade da Cultura Negra e da Cultura Popular. O evento também vai auxiliar na execução do projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, com oficinas, imagens e material audiovisual das festividades e atividades executadas no dia”, explica a coordenadora do coletivo, Caroline Gomes.

Confira a programação do evento:

13h – Mesa de conversa

13h40 – Capoeira (projeto Força e Fé)

14h30 – Oficina cultural (dança)

15h20 – Apresentação Baque Coletivo (maracatu)

16h30 – DJ Carol

18h – Apresentação Maracatu Estação Quilombo (maracatu)

19h – Apresentação Casa do Batuqueiro (jongo\coco\umbigada)

20h – DJ VTM

21h – Encerramento

Contrapartidas da Lei Paulo Gustavo

Os proponentes contemplados com os recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) têm até o dia 2 de outubro para cumprirem as contrapartidas obrigatórias, segunda consta nos editais de chamamento público LPG nº 002/2023 e LPG nº 003/2023, disponíveis no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner específico sobre o assunto na página inicial.

O edital LPG nº 002/2023, voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana (não audiovisual), com a temática e segmento cultural livre, destinou o valor total de R$ 450 mil. Este chamamento teve como alvo artistas, produtores e fazedores de cultura que residem ou estejam instalados em Americana há mais de dois anos. Quinze projetos foram aprovados no total e cada um recebeu R$ 30 mil. O edital LPG nº 003/2023 é voltado aos projetos culturais de audiovisual, com total de recursos de R$ 1.142.000,00.