Foi em cana após roubar hidrantes de prédio empresarial

Um homem de 39 anos foi preso na noite desta quinta-feira após roubar 3 hidrantes de um prédio empresarial no bairro Nova Americana.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar próximo do local, a equipe abordou um indivíduo carregando um saco de lixo preto, contendo 03 peças de hidrante. Questionado sobre a origem das peças, o abordado disse ter pego em uma caçamba de lixo.

Em contato com o porteiro da empresa, este informou que viu pelas câmeras de monitoramento um individuo pulando o alambrado e atravessando o gramado do pátio e posterior verificou que os hidrantes do prédio haviam sidos subtraídos. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à Disposição da Justiça.

