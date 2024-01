Carnaval de SBO 2024: abadás dos blocos já estão à venda

Os abadás da edição 2024 do Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste já estão à venda pelos blocos participantes. O traje usado pelos foliões de blocos carnavalescos para se reconhecerem como grupo é opcional e exclusivo das agremiações, sem vínculo comercial com a Prefeitura. Todas as informações e um mapa interativo podem ser conferidas no site exclusivo do evento: carnaval.culturasbo.com

O evento acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15 às 23 horas, e 12 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas, em vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central.

Neste ano desfilarão pelas ruas de Santa Bárbara: Bloco da Cana Valesca, Unidos pela Geladeira Solidária, Bloco das Rosinhas, Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Boralá, Amigos da Lilica, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho e Bloco das Bárbaras.

Além dos blocos, a folia contará também no palco da Praça Central com as apresentações de Alexandra Souza e Banda no dia 10 de fevereiro, sábado, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; Banda Alto Astral no dia 11, no domingo, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 12, segunda-feira, das 19 às 23 horas.

A edição 2024 do Carnaval de SBO é realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, e tem patrocínio da Sancta Cervejaria, apoio do Tivoli Shopping, apoio institucional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90 e Ponto Visão Mídias Inteligentes.

Confira mais detalhes da venda de abadás:

Bloco Apareceu a Margarida

Camisetas temáticas da edição 2024 nos tamanhos 12 (infantil) e M, G e GG

Valor: R$ 30

Como adquirir: via pix blocomargarida@gmail.com, enviar comprovante para o WhatsApp (19) 99650.5152 e combinar a retirada

Retirada: durante a concentração ou na Rua Paulo de Moraes, 241, Centro, das 7 às 17h

Informações: (19) 99650.5152

Amigos da Lilica

Avental estampado

Valor: Gratuito

Retirada: Durante a concentração

Informações: (19) 99594.5787

Bloco do Traquitana

Camiseta sem manga e super colorida, podendo receber customização

Valor: R$ 40

Como adquirir: encomendas pelo direct do perfil do Instagram do bloco @bloco_do_traquitana, na +Verde Floricultura, localizada na Rua Floriano Peixoto, 923, Vila Breda ou pelo telefone (19) 99144.9145

Retirada: na +Verde Floricultura e também durante o Pré-carnaval no Trem Bala Botequim (dia 2 de fevereiro)

Informações: (19) 99144.9145

Bloco Unidos da Geladeira Solidária

Camiseta com a logo do projeto Unidos da Geladeira Solidária

Valor: R$ 50

Como adquirir: via WhatsApp (19) 98179.1640

Retirada: a combinar

Informações: Luciane (19) 98179.1640

Bloco da Cana Valesca



Camiseta personalizada com as cores e o logo do bloco

Valor: R$ 35

Como adquirir: direct no Instagram @blocodacanavalesca

Retirada: a combinar

Informações: direct no Instagram @blocodacanavalesca

Bloco Boralá

Camiseta personalizada

Valor: R$ 40

Como adquirir: direct no Instagram @blocoborala

Retirada: a combinar

Informações: direct no Instagram @blocoborala

O Bloquinho

Abadá personalizado para Carnaval O Bloquinho 2024

Valor: R$ 40

Como adquirir: direct no Instagram @obloquinho.animadinho ou diretamente no Colégio Imperial, localizada na Avenida Monte Castelo, 816, Centro

Retirada: A partir do dia 5 fevereiro no Colégio Imperial

Informações: direct no Instagram @obloquinho.animadinho

Bloco das Bárbaras

Abadá personalizado, com edição exclusiva do Carnaval Bloco das Bárbaras 2024

Valor: R$ 50 (2º lote)

Como adquirir: direct no Instagram @bloco.dasbarbaras

Retirada: dia 7 de fevereiro, às 19 horas, na Sorveteria Tropicana, localizada na Avenida Monte Castelo, 657, Centro.

Informações: direct no Instagram @bloco.dasbarbaras