Região do Jardim Guanabara recebe encontro do Mãe Americanense

As atividades do programa Mãe Americanense foram realizadas, na manhã desta quinta-feira (25), junto às gestantes atendidas no território do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Guanabara. No encontro, foi abordado o tema “Período Gestacional”, ministrado pela equipe do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Cruzada das Senhoras Católicas, parceira do programa.

O programa está na terceira edição e atenderá cerca de 40 gestantes nos territórios dos seis CRAS. Ao todo, serão seis encontros para a discussão de diversos temas, desenvolvidos a cada 15 dias durante três meses. O programa é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRAS e entidades parceiras do SCFV na cidade

Participam do Mãe Americanense gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

Nas reuniões, as participantes recebem orientações sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar, dinâmicas em grupo sobre desenvolvimento humano, visando fortalecer os vínculos com seus bebês, familiares e com a rede de apoio.

“As ações planejadas buscam envolver e sensibilizar as gestantes para que o vínculo com seus bebês e com a rede de apoio seja fortalecido. Por isso, é fundamental que participem dos encontros e das diversas atividades executadas pelos profissionais do SCFV junto aos territórios dos CRAS”, reforça a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Após o período de atividades, as gestantes recebem kits de enxoval, compostos por carrinho de bebê, banheira, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens. Já foram mais de 60 mulheres atendidas desde a primeira edição. O programa conta com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.