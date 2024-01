Estudantes de Fatecs podem se inscrever para programa INILATmov+

A Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o INILATmov+. Promovido pela Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, o programa oferece intercâmbio virtual para estudantes de instituições estrangeiras associadas de Ensino Superior. As disciplinas serão ministradas no formato online por universidades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

Para participar, os interessados devem ter estudado do primeiro ao quinto módulo de qualquer curso superior nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), durante o segundo semestre de 2023. Para confirmar a inscrição, é necessário se cadastrar no sistema da ARInter e também preencher o formulário indicado no edital. As duas etapas devem ser concluídas até 31 de janeiro.

É possível cursar entre uma e duas disciplinas por semestre, em até duas instituições do INILATmov+. “O objetivo da iniciativa é impulsionar o crescimento pessoal e profissional de estudantes, promovendo a internacionalização do currículo e a prática de língua estrangeira”, explica a assessora de Relações Internacionais, Marta Iglesis Farrero.

O programa disponibiliza cursos em áreas como Administração, Agricultura, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Relações Internacionais, Saúde, Tecnologia da Informação, entre outras. Confira o catálogo de cursos.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, entre em contato pelo e-mail: mobilidade.arinter@cps.sp.gov.br.

