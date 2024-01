Prefeitura inicia revitalização da Praça Malala

A Prefeitura de Americana, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), deu início à revitalização

da Praça Domingos De Luca, conhecida como Praça Malala, no bairro Frezzarin. A criação do Espaço Kids, com a instalação de brinquedo infantil, a partir desta semana, é a primeira etapa de uma série de melhorias no local.

O espaço de lazer foi visitado nesta quinta-feira (25) pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice-prefeito Odir Demarchi, acompanhados do aposentado Luiz Cazetta e da jornalista Luiza Cazetta de Lima, idealizadores de um movimento voluntário de cuidado com a praça.

“Americana tem visto uma mobilização muito bonita das pessoas para fazerem o melhor uso possível das praças, fortalecendo esses locais como pontos de encontro, lazer e recreação, especialmente entre as famílias da nossa cidade. São espaços públicos que devem contar com o nosso apoio, assim como acontecerá com a Praça Malala”, disse o prefeito Chico.

“Ver a população usando os espaços públicos para se encontrar e se divertir, as crianças criando memórias nas praças da cidade, é algo que enche a gente de entusiasmo. Tudo isso tem a ver com o que acontece na Praça Malala, que vai receber melhorias muito merecidas”, observou o vice-prefeito Odir.

Além do Espaço Kids, a praça também ganhará Espaço Pet, novo mobiliário urbano (bancos, bebedouros e bicicletário) e a substituição do piso para concreto estampado.

“É uma praça muito bonita, que conta com o apoio da população na zeladoria, e esperava por essa reforma e investimentos, que vão proporcionar mais opções de lazer aos frequentadores”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Americana tem visto um esforço contínuo para a manutenção de praças em diferentes regiões da cidade, para que as pessoas possam aproveitar esses espaços da melhor forma. É com respeito e admiração por esse espírito de comunidade que partimos para a nova etapa”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Além da Praça Malala, a Prefeitura de Americana também está revitalizando as praças Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga; Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Maçônica, no Werner Plaas; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; e Natale Pinese, no São Vito. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.

