Santa Bárbara publica edital para recadastramento de taxistas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Divisão de Fiscalização de Obras

e Posturas, publicou nesta semana o edital de recadastramento de prestadores de serviço na atividade de “Táxi”. Os 72 taxistas cadastrados no Município já podem separar a documentação.

De 1º de fevereiro a 1º de março deste ano os taxistas ou condutores prepostos deverão protocolar o pedido de recadastramento para o ano de 2024 via site oficial da Prefeitura www.santabarbara.sp.gov.br na aba Cidadão > Protocolo > Abertura, escolhendo assunto “Taxista – Recadastramento” e anexando os documentos necessários, conforme abaixo. Pela internet é possível anexar todos os documentos solicitados.

As vistorias serão efetuadas a partir do dia 1º de abril na Divisão FOP, localizada na Rua Graça Martins, 465, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Para realização da verificação metrológica do taxímetro, os interessados deverão efetuar o “Agendamento eletrônico” no site www.ipem.sp.gov.br. A aferição anual na cidade já está marcada para o dia 26 de abril na Praça Dona Carolina, localizada na Avenida João Ometto, no Jardim Panambi.

Em caso de dúvidas quanto ao recadastramento, documentação e retiradas, o setor atende pelo telefone 3463.7878, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira a relação dos documentos para renovação do Alvará de Serviço de Taxista:

– Condutor Titular

• Certidão Negativa de Débito Municipal;

• Alvará de Funcionamento do ano anterior;

• Comprovante de endereço atualizado;

• Carteira de Habilitação – CNH atualizada;

• Documento do veículo utilizado – CRLV;

• Atestado de Antecedentes Criminais;

• Última Aferição do Taxímetro.



– Condutor Preposto

• Carteira de Habilitação – CNH;

• Atestado de Antecedentes Criminais;

• Comprovante de endereço;

• Alvará de Funcionamento do ano anterior;

• Certidão Negativa de Débito Municipal.