O vereador Carlos Fontes homenageou, na noite de ontem (07 de novembro), a Igreja Pentecostal Vida Eterna em Cristo, pelo primeiro aniversário, comemorado no dia 22 de setembro, com a entrega da Moção de Aplauso nº 347/2024 ao pastor Alex de Oliveira.

Na propositura, o parlamentar considera que a igreja começou como ponto de pregação em uma garagem, onde os fiéis se reuniam semanalmente, além de realizar visitas a lares desamparados e pessoas doentes, evangelismo nas praças e vigílias de oração.

Com a inauguração da igreja, localizada na rua Ernesto de Cillo,362, no Jardim Santa Rita de Cássia, foi possível atender um número maior de pessoas e realizar três cultos na semana, sob a presidência do pastor Alex.

Leia + sobre política regional

Nesse primeiro ano de trabalho espiritual e social, foram organizados casamentos comunitários, batismo nas águas e ordenação ministerial com a consagração de dois presbíteros e uma pastora.

Sem fala do Fontes

Servidor público e graduado em Comunicação Social, o pastor Alex não recebe salário da igreja e mantém as ações com donativos voluntários, os quais possibilitam a promoção de missões urbanas mensais na praça do Jardim Santa Rita, oferecendo atendimento a moradores de rua, dependentes químicos e outros, com o objetivo de atender todas as classes sociais, sem discriminação.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO