O Prêmio eSports Brasil 2024 (PeB) está prestes a consagrar os nomes de maior destaque dos esportes eletrônicos desse ano no país. No aquecimento para a grande premiação, marcada para 12 de dezembro, a principal celebração do segmento na América Latina está a todo vapor e revela os finalistas de 22 das 24 categorias, sendo 20 semipopulares e duas populares. Os nomeados foram anunciados em live realizada nessa quinta-feira, 7/11, e agora serão votados pela última vez até a definição dos vencedores.

“Este é um dos momentos mais especiais do calendário do PeB porque revelamos ao grande público todos os finalistas que eles ajudaram a definir”, explica Leandro Valentim, CEO da Player1 Gaming Group. “O tema da edição desse ano está ligado aos guerreiros, aos gladiadores, e podemos dizer que chegou a hora de abrirmos os portões das grandes arenas para que o público admire seus ídolos em uma disputa final”.

Tanto as votações populares quanto as semipopulares tiveram duas fases de votação até aqui. Na primeira, o público indicou seus favoritos nas categorias populares (Craque Betano da Galera e Melhor Streamer) diretamente pelo site do prêmio e o Superjúri indicou nomes para as demais categorias. Depois, foi aberta uma votação por escolha técnica e popular, onde foram definidos os finalistas recém anunciados.

A partir de agora, nas 20 categorias semipopulares, apenas o Superjúri vota. Já nas duas populares (Craque Betano da Galera e Melhor Streamer), a escolha está totalmente nas mãos dos fãs, que podem acessar o site oficial do PeB, de 7/11 a 12/12, para ajudar seus favoritos. Além disso, duas categorias exclusivamente técnicas (Melhor Atleta – Cenário Inclusivo e Atleta de eSports do ano) serão definidas pelos especialistas do Superjúri e totalmente reveladas na grande noite da premiação, em 12 de dezembro.

A Live dos Finalistas foi comandada pelas apresentadoras Nyvi Estephan, Camilota XP e Mariana Ayrez e teve transmissão pelos canais oficiais do PeB no YouTube, Twitch, Tik Tok e Instagram.

Confira abaixo a lista completa de finalistas:

1. Melhor atleta de Counter Strike

Biguzera

FalleN

Kscerato

2. Melhor atleta de Fighting Games

YUZ

Konqueror

Zeeus

3. Melhor atleta de Fortnite

916gon

Night

Persa

4. Melhor atleta de Free Fire

Bops

But

Cauan7

5. Melhor atleta de Futebol Virtual

NathanSR22

Phzin

Rentão

6. Melhor atleta de Mobile Games

Carrilho

Mafioso

Pekka

7. Melhor atleta de League of Legends

Kuri

Route

Titan

8. Melhor atleta de Rainbow Six Siege

Felipox

Handyy

Kheyze

9. Melhor atleta de Valorant

Aspas

Less

Sacy

10. Melhor atleta de Outras Modalidades

4nalog

Lostt

Yanxnz

11. Atleta Revelação

916gon

Snowzin

Spikezin

12. Melhor Atleta de Counter Strike – Cenário Inclusivo

Yungher

KaahSensei

Poppins

13. Melhor Atleta de Valorant – Cenário Inclusivo

Bizerra

Daiki

SRN

14. Melhor Atleta de Outras Modalidades – Cenário Inclusivo

Juny

Maluzzita

Winzi

15. Atleta Revelação – Cenário Inclusivo

Blu

Lulitenz

Natasha

16. Melhor Organização de eSports

Furia

Loud

Pain

17. Melhor Jogo de eSports

Counter-Strike 2

Free Fire

Valorant

18. Streamer Revelação

Furq

Heyafro

Letiltz

19. Melhor Caster

Anyazita

Meli

XRM

20. Personalidade do Ano

Baiano

Gaules

Sacy

21. Melhor Streamer (popular)

Baiano

Coringa

Paulinho O Loko

Smzinho

Yuri22

22. Craque Betano da Galera (popular)

Aspas

Cauan7

FalleN

Titan

Yago

Em sete edições realizadas, o PeB já entregou mais de 120 troféus a jogadores, influenciadores e publishers de destaque nas mais diversas modalidades de esportes eletrônicos. Na edição 2024 a premiação conta com 24 categorias, sendo duas delas votadas exclusivamente pelos fãs e 22 escolhidas em conjunto com especialistas. A noite de gala da cerimônia de premiação está marcada para o dia 12/12, às 21h no Memorial da América Latina, em São Paulo e terá transmissão do SporTV e dos canais oficial do PeB no YouTube, Twitch, Instagram e TikTok. Além da transmissão principal, o público poderá acompanhar os bastidores e entrevistas exclusivas em uma segunda tela a partir das 19h exclusivamente nos canais oficiais do PeB.

Para acompanhar todas as novidades, siga as redes sociais do Prêmio eSports Brasil ou acesse o site oficial.

Sobre o Prêmio eSports Brasil

Maior celebração dos eSports da América Latina, o PeB premia desde 2017 os maiores atletas, organizações, casters, publishers e influenciadores do cenário competitivo de esportes eletrônicos do Brasil.

Sobre a Player1 Gaming Group

Fruto do spin-off da unidade de Games e eSports da Globo, a Player1 Gaming Group é uma holding investida da Globo Ventures que possui um ecossistema proprietário de negócios nesta indústria, atuando na conexão entre o mundo tradicional do esporte, entretenimento e mídia, com o universo dos games, através de profunda inteligência do consumidor, network de influenciadores e parcerias estratégicas com Publishers de games e Orgs de eSports. Seu portfólio é transversal e abrange diversas disciplinas, com iniciativas que se integram de forma sinérgica: (1) eventos Prêmio eSports Brasil, MEG Latam, eSports Summit e Rio2C Game+; (2) empresa de gestão de ligas de eSports, a LnK Gaming; (3) hub de ativação e conteúdo crossover na tríade Game-Skate-Música, Street Gamers; (4) os canais digitais Player1 (youtube, twitch, instagram, facebook, X, e tiktok); (5) a plataforma de torneios amadores Player1 eSports; (6) os torneios e campeonatos de eSports: CBCS (Circuito Brasileiro de Counter Strike), eGol (Campeonato Brasileiro de eFootball), JEE (liga escolar), TUeS (liga universitária); (7) a Player1 Music, com parcerias com Grupo Warner e Entourage; e (8) a Player1 Studios, com produções e co-produções de programas, séries e realities como ‘No Gás do Just Dance’, ‘FC Futebol de Casa‘, ‘Looking for a Caster’ e ‘Looking for a Streamer’.

