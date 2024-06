Fotos em biquini da secretaria de Cultura circulam na rede

Fotos da secretaria de Cultura de Sumaré, Kelly Karina, circularam esta semana

nas redes sociais e geraram comentários nos bastidores políticos da cidade.

Ela aparece nas fotos em biquini na praia mostrando músculos e contemplando o mar.

Além de atuar na Sec Cult, Karina também atua como presidente/coordenadora da ESA – Escola Superior da Advocacia na OAB – Subseção Sumaré.

Leia + sobre política regional

Em seu perfil no Linkedin, ela se apresenta como “Autêntica, determinada, disciplinada e desprovida de qualquer possibilidade de manipulação pessoal ou profissional por instituições ou pessoas. Termino tudo aquilo que começo e o que me disponho a realizar, realizo com excelência e afinco. Qualificação será sempre um lema em exercício.”

Karina está a frente da Sec Cult desde junho do ano passado e não deve vir candidata este ano, afinal não se afastou do cargo a tempo para compor alguma chapa de candidatos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP