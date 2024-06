A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acaba de lançar o curso 100% online e gratuito sobre RH 4.0.

Com carga horária de 8 horas, a iniciativa foi desenvolvida pelo time da FM2S, formado por profissionais das melhores instituições do País – como Unicamp, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) –, com base em décadas de experiência no mercado e nas melhores práticas do setor.

O curso oferece uma introdução ao universo da gestão de Recursos Humanos (RH) na era digital, capacitando os alunos a adquirirem habilidades essenciais para processos seletivos e gestão de pessoas.

Além da qualidade acadêmica, a iniciativa se destaca por sua abordagem didática e interativa. Com exercícios e estudo de caso, os participantes terão as ferramentas necessárias para compreender os aspectos técnicos e a relevância estratégica do RH 4.0 no contexto atual.

“Nosso objetivo é capacitar os profissionais para que possam aproveitar ao máximo as novas tecnologias no campo de Recursos Humanos. Ao compreender e implementar práticas inovadoras de gestão de pessoas, eles estarão preparados para enfrentar os desafios da digitalização, promovendo processos mais eficientes e inclusivos“, destaca Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S.

A capacitação também explora o uso estratégico de ferramentas como o Chat GPT, ajudando os profissionais a otimizar processos de recrutamento, seleção e gestão de talentos, além de desenvolver estratégias eficazes de employer branding e liderar equipes com uma abordagem moderna e ágil, altamente valorizada no mercado de trabalho.

O curso é voltado a um público vasto; desde profissionais que já ocupam ou desejam assumir cargos voltados à Gestão de Pessoas, recrutadores, consultores de RH, até pessoas que desejam aprender sobre RH 4.0 e como aplicar tecnologias inovadoras em seus processos de trabalho.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, em https://www.fm2s.com.br/cursos/rh-40. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso. As aulas podem ser assistidas no próprio ritmo, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa.

Outros cursos gratuitos

Além dessa novidade, a startup sediada na Unicamp disponibiliza mais 16 cursos gratuitos com certificado, abrangendo temas como Lean Seis Sigma, Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, de Pessoas, Projetos e Liderança, entre outros. As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa interessada, em https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos, onde também está disponível a lista completa das capacitações.

Sobre a FM2S

A FM2S é uma empresa de consultoria e treinamento, comprometida em promover excelência em gestão estratégica. Com um time formado por universidades consideradas as melhores do País – como USP, Unicamp, Unesp e UFSCar – e uma metodologia baseada em conhecimento sólido e experiência prática, a startup já impactou mais de 600.000 carreiras por todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas em fm2s.com.br ou pelo WhatsApp, em (19) 99132-0984.