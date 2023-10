A terça-feira amanhece com chuva na região de Americana. Após chover também durante a madrugada, o tempo continuou chuvoso desde o início da manhã e permanece até a publicação desta nota.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a mínima para esta terça-feira é de 22ºC e a máxima de 32ºC, com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. A tendência é que a chuva continue até o período da noite.

Para o resto da semana, mais chuva. Veja a previsão de acordo com o órgão:

Americana, SP – 18/10/2023 – Quarta-Feira

Temperatura Mínima

18°C Temperatura Máxima

26°C Americana-SP – 19/10/2023 – Quinta-Feira :: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Temperatura Mínima

17°C Temperatura Máxima

26°C Americana-SP – 20/10/2023 – Sexta-Feira :: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Temperatura Mínima

17°C Temperatura Máxima

23°C

