Fisiculturista Christian Figueiredo morre aos 29 anos

O fisiculturista Christian Franco Figueiredo, de 29 anos, morreu na segunda-feira, 16,

em São Paulo. A esposa do atleta, Viviane Torres, deu a notícia por meio de uma publicação no Instagram.

Familiares e amigos informaram que ele iria fazer uma cirurgia “simples” no Hospital das Clínicas. Porém algumas “complicações” agravaram o seu quadro de saúde e provocaram um ataque cardíaco;



Christian, conhecido como Chris, era fisiculturista profissional e possuía mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Comentarários nas redes sociais eram de que o “Suco” infelizmente fez mais uma vítima

Leia + Sobre todos os Esportes

Como aconteceu:

Por meio das redes sociais, os amigos do atleta Ricardo Martins e Fernando Ramos informaram que ele iria fazer uma cirurgia “simples” no Hospital das Clínicas. Porém algumas “complicações” agravaram o seu quadro de saúde e provocaram um ataque cardíaco;

Christian, conhecido como Chris, era fisiculturista profissional e possuía mais de 100 mil seguidores no Instagram;

Em julho deste ano, ele ganhou o Musclecontest Brazil 2023 e, por conta disso, conquistou seu pro card (cartão profissional), que possibilita o atleta a participar da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness);

Christian e Viviane trabalhavam juntos e iriam completar 11 anos de relacionamento. Por meio de uma publicação no Instagram, ela disse: “Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e como falávamos das dificuldades que nos aproximaram ainda mais”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP