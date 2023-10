A ventania que passa por Americana

na tarde desta quinta-feira feriado de Nossa Senhor Aparecida derrubou árvores e pelo menos um ponto de ônibus na cidade. Em Santa Bárbara houve registro de fortes ventos.

Um árvore cai na avenida Campos Salles próximo aos bairro Frezarim e Vila Amorim e o ponto de ônibus do colégio Polivalente, na avenida Nossa Senhora de Fátima, foi derrubado pela força do vento.

