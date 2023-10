Eclipse parcial do Sol será visível em Americana no sábado

O OMA (Observatório Municipal de Americana) estará aberto no próximo sábado (14), a partir das 14h, para a observação do eclipse parcial do Sol. Os visitantes do espaço, administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo, serão recebidos em grupos alternados, no deck superior do Observatório, e receberão as informações sobre o fenômeno e, com a utilização de filtros apropriados, poderão observá-lo desde que haja boas condições atmosféricas.

“O eclipse será do tipo anular para os observadores situados dentro da faixa de anularidade. Ele acontece quando nosso satélite natural está no ponto mais distante da Terra em sua órbita, formando uma espécie de anel brilhante ao redor da borda do Sol”, explica o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade.

Em Americana, o fenômeno será parcial. “Não veremos a fase anular, com o Sol sendo encoberto cerca de 40% pela Lua. O eclipse terá início às 15h38, quando o Sol estará numa altura de 35º no horizonte Oeste. O ponto máximo do fenômeno irá ocorrer às 16h48, quando o Sol já estará bem baixo, cerca de 19º de altura. O final do fenômeno ocorrerá às 17h50, quando nossa estrela estará com uma altura de 4º acima do horizonte”, completa Carlos Andrade.

Ele ressalta ainda que filtros solares profissionais são dificilmente encontrados no mercado e que a melhor indicação para quem deseja observar o eclipse é procurar pelo filtro de máscara de soldador, tonalidade “14 DIN”, disponível em lojas de materiais de construção e com preços acessíveis. Não devem ser utilizados óculos de Sol, radiografia, ou qualquer outro tipo de filtro, que podem causar prejuízos graves à visão.

Em caso de tempo nublado ou chuvoso, as atividades de observação do eclipse serão automaticamente canceladas.

O acesso ao Observatório é pela entrada do Jardim Botânico Municipal, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini.

