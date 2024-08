Frio: Defesa Civil e Fundo Social atendem 20 moradores de rua em Nova Odessa

A Defesa Civil Municipal e o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa atenderem nos últimos dias, em virtude da atual onda de frio que atinge a cidade, mais 20 cidadãos em situação de rua – alguns deles mais de uma vez, pois o órgão estima que o número total de transeuntes na cidade varie de 10 a 15 atualmente. Foram realizadas três ações de campo, nas noites de sexta-feira (09/08) para sábado, sábado para domingo e segunda para terça-feira (13/08).

Segundo os órgãos, foram distribuídos nas três noites um total de mais 10 cobertores e 11 agasalhos (isto porque muitos ainda tinham os cobertores e blusas das visitas anteriores da equipe de campo). A ação de sexta-feira contou com o apoio também da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários da cidade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Wilians Vanag, na sexta-feira, foram visitados seis locais da cidade onde os transeuntes costumam se abrigar para passar a noite. A equipe abordou 7 pessoas e entregou 5 cobertores para aqueles que precisavam.

No sábado domingo, foram visitados seis locais, onde foram encontradas 6 pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram distribuídos mais 4 cobertores e 4 blusas de frio encaminhadas pelo Fundo Social. E na noite de segunda-feira, a equipe passou por 5 pontos da cidade, encontrou 7 pessoas em situação de rua, para as quais foram entregues mais 1 cobertor e 7 agasalhos.

Os pontos normalmente visitados pela Defesa Civil nesta “Operação Inverno” incluem a Praça Central José Gazzetta, a Rodoviária Municipal, as imediações do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal), o estacionamento de um estabelecimento no início da Avenida Carlos Botelho e um estabelecimento na Rua 15 de Novembro, no Centro – entre outros.

“Lembrando sempre que esses cobertores e agasalhos são direcionados pelo Fundo Social de Solidariedade. Também estamos contando com o apoio do Bazar da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), que tem nos doados agasalhos para distribuirmos para os transeuntes”, explicou Vanag.

“Eles confiam na gente, gostam de conversar com a equipe da Defesa Civil e abertos para esse auxílio que estamos oferecendo. Eles têm essa liberdade de nos pedir cobertores, agasalhos e até mesmo alimentação. Eles agradecem, nos chamam de ‘anjos’, sabem que podem contar com a equipe”, completou o agente Dionatan Barilon, da Defesa Civil Municipal.

A Defesa Civil Municipal também segue oferecendo abrigamento temporário eventual aos cidadãos em situação de rua junto a uma entidade local, mas nenhum aceitou o encaminhamento até o momento.

ENTENDA A OPERAÇÃO

Este é o quarto ano consecutivo em que a atual gestão municipal desenvolve uma sistemática para atendimento a este público mais vulnerável – principalmente em situações de frio extremo, que podem levar à hipotermia. Em Nova Odessa, todo cidadão tem seus direitos respeitados e é tratado pelo Poder Público como um ser humano em primeiro lugar.

Conforme o plano aperfeiçoado desde 2021, sempre que as temperaturas caírem, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) percorrem os pontos onde estes cidadãos costumam ser encontrados, oferecendo cobertores e agasalhos do Fundo Social. Desde 2023, foi definido também que o abrigamento noturno, caso necessário, acontecerá no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. Ou então acionar a Defesa Civil do Estado pelo 199.