Mini-Arraiá do Tivoli arrecada quase uma tonelada de alimentos

Aproximadamente uma tonelada de alimentos e mais de 1.300 produtos de limpeza e higiene pessoal: este foi o total adquirido com parte da renda obtida no Mini-Arraiá do Tivoli Shopping e doado à Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste na última semana.

O Mini-Arraiá, realizado em julho, é um evento destacado no calendário do Tivoli Shopping. Ao longo do mês, o público teve a oportunidade de saborear comidas e bebidas típicas das festas juninas, além de apoiar a Casa da Criança com uma contribuição significativa.

Cristina Oliveira, moradora de Santa Bárbara e responsável pela coordenação das barracas e pela preparação das comidas, desempenhou um papel essencial na realização do evento. “Foi muito gratificante estar envolvida em uma iniciativa que, além de fortalecer a economia local, se transformou em um verdadeiro ato de solidariedade. Agradeço ao Tivoli Shopping por promover esse gesto de amor”, afirmou.

A Casa da Criança, dedicada a cuidar de cerca de 600 crianças, conta com uma rede de profissionais e voluntários que se empenham em oferecer apoio e cuidados diários.

A coordenadora da instituição, Liliane Garcia destacou a importância da iniciativa. “A Casa da Criança expressa sua profunda gratidão ao Shopping Tivoli pela generosa doação de materiais de limpeza e alimentos. Esta contribuição é fundamental para mantermos um ambiente seguro e acolhedor para as crianças que atendemos, com idades entre 0 e 12 anos, onde servimos cerca de 2.500 refeições diariamente, garantindo o bem-estar e o cuidado integral que elas merecem”, disse Liliane. “Em nome de todas as crianças, famílias e colaboradores da Casa da Criança, o nosso sincero ‘muito obrigado’. A sua doação faz uma diferença significativa em nossa missão de cuidar e proteger aqueles que mais precisam”, complementou.

“Nós, do Tivoli Shopping, temos um compromisso constante com a comunidade, e apoiar uma instituição tão importante como a Casa da Criança nos enche de orgulho. Esse resultado só foi possível graças ao engajamento de todos que participaram do Mini-Arraiá”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

As doações enviadas serão utilizadas para fortalecer projetos essenciais, como a creche, a pré-escola e o serviço de convivência, além de auxiliar em programas que atendem crianças e adolescentes em acolhimentos institucionais e famílias em situação de vulnerabilidade.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br