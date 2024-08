O NM traz a segunda leva de candidatos novatos para a eleição de vereador deste ano em Americana.

O primeiro nome da lista é Fran Souza, enfermeiro da rede pública e morador da região do Gramado. Sempre foi envolvido com a política da cidade este ano resolveu sair candidato pelo PDT que terá como candidata a prefeita Giovana Fortunato.

Novatos pra se ficar de olho em Americana– 1

Geovani Bortolozzo, 30 anos, é empresário. casado, papai do Vitório de 2 anos e da Giovana que vai nascer em dezembro deste ano.

Morador do bairro São manoel, administra empresa, no bairro jd. Santa Cruz, com mais de 50 colaboradores diretos e gerando mais de 30 empregos de forma indireta.

“Decidi entrar para a política com um propósito, construir um legado. C. S. Lewis diz em um de seus livros que não existe espaço vazio, se nós não o preenchermos, outra pessoa vai preencher.

Essa afirmação me trouxe um sentimento de incômodo, pois e a política que dita o nosso futuro. se eu pensar em meus filhos, como eu quero que seja contruída e organizada a sociedade em que eles estarão inseridos. penso que todos nós somos chamados para líderar e construir um caminho a ser trilhado, meu desejo na política é não somente fazer um bom trabalho, ético e eficiente do ponto de vista social, mas também ser um precursor de uma juventude que se levante, que seja influenciada a participar de forma ativa na política, construíndo assim uma política justa, transparente e eficaz.”

Jaque Leite está como candidata a vereadora este ano pelo partido PRD em Americana.

Com 35 anos, a empresária da área da Educação Infantil quer apostar na juventude e na renovação. A moradora da Vila Medon também quer mais representatividade para os moradores da região central da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP