Eles são novatos mas querem surpreender e garantir uma cadeira na Câmara de Americana nas eleições deste ano. Dois são mais jovens e outros três decidiram sair candidatos por entender que existe espaço para a renovação este ano.

Álvaro quer ser a força jovem do PT Americana Álvaro Augusto da Silva, 25 anos, estudante de Direito pelo Prouni e microempreendedor, nasceu em Guarulhos SP e veio com a Família morar em Americana em busca de oportunidades, começou a vida política cedo no movimento estudantil, lutando em defesa da educação, contra o sucateamento da rede pública de ensino.

O Partido Liberal (PL) de Americana traz uma novidade para as eleições deste ano. A radialista Priscila Melo será uma das apostas para disputar uma cadeira na Câmara Municipal nas eleições deste ano. Bastante popular por conta da rádio, Priscila tem uma legião de ouvintes e pode surpreender nas urnas.

Leia + sobre política regional

Leandro Veterinário vem pelo PP e esta será sua primeira eleição. Ele está na chapa que tem como ‘carro chefe’ o herdeiro do ex-deputado Vanderlei Macris Rafael.

Ana Silva vem pelo PRD e ganhou destaque com sua inspiradora campanha “O Som da Coragem”, um projeto que visava tocar o coração das pessoas. A campanha visava arrecadar apitos destinados a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Novato com sobrenome

Carregando o nome do avô e do bisavô (Abdo Najar foi prefeito de Americana na década de 1970), Omar Neto vem com força e é visto como aposta para ser um dos mais votados da cidade. ‘Turbinado’ pelo nome e sobrenome e com estratégia bem traçada, ele tende a passar o campeão do partido MDB na disputa de 2024.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP