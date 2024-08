Campinas Restaurant Week comemora 10 anos com o lançamento da 20ª edição em mais de 40 restaurantes

10 anos se passaram desde a 1ª Campinas Restaurant Week, lá em 2014! Com duas edições anuais, o festival chega a sua 20ª edição – de 15 de agosto a 15 de setembro – consolidando a Região Metropolitana de Campinas como um importante polo turístico, empresarial e gastronômico do país.

Com menus completos, ou seja, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos em três categorias (tradicional, plus e premium) com valores que variam de R$54,90 a R$109,00 no almoço e/ou no jantar, a 20ª edição da Campinas Restaurant Week acontece em mais de 40 restaurantes de Campinas, Indaiatuba e Jundiaí.

O festival envolve todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana e japonesa, até os pratos autorais. Com o tema “Diversidade Culinária Regional”, esta edição convida os chefs a buscarem inspiração nas raízes históricas e nas tradições culinárias locais, trazendo para o Menu Week pratos com profunda conexão com a história e a identidade da região.

“Os restaurantes participantes têm a liberdade de inovar e reinterpretar pratos tradicionais, criando releituras que trazem novas perspectivas, sem perder o vínculo com a origem. Essa abordagem permite que o público experimente sabores familiares de maneira inédita, enquanto descobre a criatividade e a originalidade dos chefs”, explica o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Em breve a lista com todos os restaurantes participantes será divulgada no site restaurantweek.com.br, mas a organização já adiantou alguns restaurantes estreantes no festival, como Bistrô Chez Amis, Casquinha Bar, Cenário, Cervejaria Holy Water (Jundiaí), Di Paolo, Empório Alme, Maria Antonieta, Oguru Sushi Bar, Quintal da Giffa (Jundiaí), Rudras Kafe e Vino! (Indaiatuba e Jundiaí).

“Esta é uma oportunidade aos apreciadores da boa gastronomia de apreciar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento”, finaliza Fernando.

Confira os valores dos Menus Week (com entrada, prato principal e sobremesa)

Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90

Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90

Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

Ação social

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia são incentivados pelos restaurantes a doarem o valor de R$ 2,00 por menu para a organização sem fins lucrativos Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

O Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo, regularmente, mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Promove a transformação social a partir de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Tem como missão transformar vidas com iniciativa autossustentáveis e capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. Saiba mais em: www.amigosdobem.org e @amigosdobem.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

