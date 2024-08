Via Veneto volta com salas comerciais, auditório, coworking e café 

Espaço muito frequentado pelos americanenses na década de 90, o Via Veneto, ao lado do Welcome Center, está sendo totalmente reformado e deve voltar a ativa ainda este ano. O novo projeto, assinado pela arquiteta Thais Beraldo, deve ficar pronto em dezembro.

Segundo a proprietária Ana Zanaga, o local agora abrigará salas comerciais, espaço coworking, sala de reuniões, cafeteria, além de um auditório para treinamentos e workshops. Ainda, a novidade é uma “sala de descompressão”, onde as empresas que estiverem alugando espaços no prédio poderão usar para um break, para eventos mais descontraídos, como lançamentos e comemorações.

“Vai ser algo dinâmico, vai ficar um prédio moderno, bonito e recuperado, um prédio que todo mundo que é de Americana nessa faixa etária frequentou”, disse Ana ao NM.

Na época, o Via Veneto, além de ser uma galeria de lojas, tinha uma choperia e um espaço “game” com diversos jogos. O local também já foi alugado para a Secretaria de Educação e clínicas e, após isso, ficou fechado por muitos anos. O nome do local, que certamente está na lembrança de muitos americanenses, será mantido.