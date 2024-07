Muito frio- Diante das quedas de temperatura, equipes da Prefeitura de Sumaré – Defesa Civil, Secretaria de Inclusão Social, Fundo Social e Casa de Acolhimento Resgatar- entregam nesta segunda-feira, dia 1º, cobertores, agasalhos doados pela população durante a Campanha do Agasalho.

O foco são as pessoas em situação de rua resistentes à ida para os abrigos parceiros da Prefeitura de Sumaré. A população pode acionar as equipes pelo telefone 199 para uma assistência adequada dessas pessoas, que que ficam mais vulneráveis e expostas ao frio.

Por meio do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), a Prefeitura mantém projetos e abrigos com parceiros e alojamentos provisórios para acolhimento dessas pessoas. Um trabalho diário é realizado, monitorando e orientando, porém, muitos são resistentes às transferências para esses locais.

“Realizamos diariamente um trabalho com essas pessoas em situação de rua, fazendo um serviço de abordagem e supervisão de todos, sempre viando à orientação para a remoção para os abrigos, onde encontram auxílio. Infelizmente, muitos são resistentes e preferem continuar nas ruas. Essas pessoas recebem acompanhamento in loco e, mesmo não aceitando permanecer nos alojamentos, podem ir até o local descansar, fazer uma alimentação, receber cuidados. Trabalhamos com muita delicadeza com essas pessoas, buscando reinseri-las na sociedade, ofertar auxílio psicossocial e uma vida digna, porém, ainda encontramos muita resistência, por isso, focamos na sensibilização de cada um”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Encarar o frio

Os serviços de abordagem são permanentes. A Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social ampliou as ações do SEAS, realizado em parceria com a Casa de Acolhimento Resgatar. A abordagem dessas pessoas é realizada por equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais. Uma relação de confiança e respeito é necessária para que as pessoas aceitem ajuda, passem pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), onde recebem avaliação psicossocial e iniciam um acompanhamento que pretende fortalecer a convivência com a família e a sociedade, através do acesso a direitos básicos.

“O acolhimento institucional, conforme a Política Nacional de Assistência Social, é realizado por nossas equipes com muito cuidado e sensibilidade, colaborando com o fortalecimento dos vínculos das pessoas em situação de rua ou desabrigo com seus familiares e a comunidade. Infelizmente, muitos não aceitam ir para os abrigos e, por isso, intensificamos as ações com essas pessoas, distribuindo agasalhos, roupas e cobertores, para que os riscos de viver nas ruas e estarem expostos ao clima sejam menores e se sintam acolhidos e amparados. Trabalhamos para levar assistência a quem mais precisa”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

O ingresso nos alojamentos é realizado pelo SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), por meio de solicitação da Rede Socioassistencial ou de munícipes. A população pode entrar em contato pelo (19) 3803-4701.

