Sem ter muito o que fazer nesse período de pré-campanha, os partidos tem ajudado os pré-candidatos a vereador em Americana produzindo ‘cards’ com a foto do pré e o nome do partido.

Os pré candidatos de partidos que não estão na base do prefeito Chico Sardelli (PL), da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) e do MDB do ex-prefeito Omar Najar ainda seguem em dúvida sobre quais as condições e apoios financeiros terão na campanha.

Além dos Cards

Outra medida que os pré-candidatos têm adotado é buscar se aproximar de ‘famosos’ ou pastores pop da cidade.

Um dos mais e ‘quase sempre’ procurado é Mirko Levak. Ele foi mais influente no governo de Diego De Nadai (2009-2014), mas ainda tem sido procurado por políticos que buscam ‘beliscar’ um votinho na eleição deste ano.

