Um homem que fugiu pra dentro do Cras do bairro para se livrar da cadeia por tráfico de drogas obteve certo sucesso no final da tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso aconteceu no Conjunto Roberto Romano e o rapaz perdeu a droga que, presume-se, seria comercializada em um ponto de venda. A ação da GCM foi por volta das 16h40 entre os blocos do bairro.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’ Oeste -SP

NATUREZA: Apreensão de Drogas

DATA: 21/11/2024

HORA: 16:40

LOCAL: Rua Hilda Heleno de Oliveira , 80 – C.H.R. Romano

EQUIPE: 1

🚓VTR 25 Sub Inspetor Lacerda Gcm Pereira Gcmf Ana

🏍️ MOTOS 10 e 11 Gcm Brandão Gcm Alehandro

🚓VTR 120 Sub Inspetor Denis Gcm G. Luis Gcm Emerson

SÍNTESE próximo ao Cras

A equipe em patrulhamento preventivo pelo local citado , deparou-se com uma parte masculina trajando bermuda preta e camiseta branca , com uma pochete preta presa em seu corpo.

Mais notícias da cidade e região

Este que ao avisar a viatura saiu em desabalada carreira , adentrando o CRAS pelos fundos , ao lado do bloco 80. Enquanto corria da equipe , o mesmo deixou cair a referida pochete , tendo a equipe com o auxílio dos patrulheiros das motos e da viatura 120 realizado uma busca pelo local , logrando êxito em localizar a pochete , que continha em seu interior :

– 126 porções de haxixe

– 17 porções de crack

– 12 tabletes de maconha

– 26 buchas de maconha

– 7 zip lock de maconha

– 12 sementes de maconha

– 11 eppendorfs de cocaína

– 8 frascos de lança perfume

– 243 zip lock vazio para embalo de entorpecentes

Em seguida a equipe deslocou-se ao 1° D.P. onde os entorpecentes foram apreendidos após registro de ocorrência.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP