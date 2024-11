Reis vence eleição da OAB Nova Odessa

A Chapa 2 situação, liderada por Dr José Reis, venceu a eleição para comandar a OAB de Nova Odessa pelos próximos anos. O grupo se apresentou aos leitores do NM a pedidos no começo do mês.

Abaixo as palavras do Dr José Reis, eleito presidente

Desde quando comecei exercer à advocacia no ano de 2008, sempre procurei participar e ajudar os eventos da OAB Nova Odessa, pois sempre vi uma instituição forte na defesa da advocacia e da Cidadania. Leia + sobre política regional

Como diretor Tesoureiro percebi ainda mais a importância da defesa das prerrogativas do advogado, pois quando se ofende o advogado no exercício profissional, ofende diretamente o direito daquela pessoa que o advogado representa;

Vejo a importância de uma OAB inclusiva, um presidente acessível a todos e todas advogados(as) e aos cidadãos em geral.

