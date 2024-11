Varejo online espera Black Friday com otimismo

Após 2023 com queda, varejo online espera Black Friday de 2024 com otimismo e expectativa de crescimento

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Black Friday é uma das datas do comércio mais aguardadas durante todo o ano. Entretanto, alguns números preocuparam o setor em 2023. Conforme o levantamento da Neotrust e ClearSale, o faturamento do e-commerce daquele ano, de R$ 5,23 bilhões, representou uma queda de mais de 15% em relação ao ano anterior.

Porém, em 2024, o sentimento é de otimismo para o período. Dados da pesquisa do Mercado Livre e Mercado Pago mostram que 85% das pessoas pretendem fazer compras na Black Friday. Já o estudo da Opinion Box e Dito, revela que 43% estimam gastar mais que o ano passado.

Com a expectativa de um faturamento 9% maior do que o ano de 2023, segundo a Confi.Neotrust, Weslei Lima, gestor do Mercado Topográfico, plataforma de divulgação de produtos e serviços do setor de geotecnologia, comenta que “trata-se de uma previsão otimista, mas os números ainda podem aumentar. O Mercado Topográfico, por exemplo, é projetado para um crescimento de 10%.

Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) constatou que 48% das empresas de varejo pretendiam investir em transformação digital. Áreas como e-commerce, CRM, análise de dados e marketing estão na lista das que receberão mais atenção nesse quesito.

“A digitalização de processos, implementação de ferramentas alimentadas por inteligência artificial, contato com consumidores via redes sociais ou assistente virtual, entre outros, são tendências para o e-commerce, o que pode resultar em um aumento na produtividade e arrecadação da loja de varejo. Por isso, é necessário mais aportes em estudos para o desenvolvimento dessas tecnologias”, afirma o gestor.

Opções de consumo

Os dados da pesquisa da Opinion Box e Dito ainda revelam quais as opções mais procuradas para essa data comercial. São eles: eletroeletrônicos e eletrodomésticos (56%), roupas e acessórios (43%), casa e decoração (33%), produtos de beleza e cosméticos (30%) e viagens e turismo (28%).

Lima aponta para um item que não está na lista, mas que merece atenção: cursos e outros meios de capacitação. “Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 54% das pessoas compraram algum tipo de infoproduto (produtos digitais ou serviços vendidos na internet) em 2023. Desses, 32% foram cursos online, e-books, livros e apostilas. Trata-se de uma busca por capacitação e aperfeiçoamento crescente e com diversas motivações, seja para o desenvolvimento pessoal, profissional ou o aumento de renda”, diz.

Por conta disso, Lima finaliza informando que várias estratégias adotadas pelo marketplace estão ligadas aos números e tendências da Black Friday: “Para produtos, de maneira geral, serão implementados descontos de até 50%. Já os cursos livres receberão 15% de desconto por conta de uma parceria firmada entre o Mercado Topográfico e a CPE Tecnologia, empresa que atua no mercado de soluções para geotecnologia”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP