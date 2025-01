Gabigol e Dudu vão jogar juntos no Cruzeiro

Os craques Gabigol e Dudu mudaram de clube e vão jogar juntos no Cruzeiro este ano. Gabigol deixou o Flamengo no final do ano por conta de divergências de contrato (o Fla ofereceu um ano e o Cruzeiro ofereceu 4 anos).

Já Dudu não teve o apoio da presidente Leila Pereira e do técnico Abel Ferreira para seguir como ‘xodó’ da torcida alviverde.

Gabigol tem 28 anos e

junto com Dudu se junta a duas estrelas do alvi azul. Estão lá o veterano goleiro Cássio e um dos craques do último brasileirão Matheus Pereira.

Influencer Bruna Ramoni posa de biquíni e revela ‘projeto verão’ inusitado: “dieta do sexo”

De olho na estação mais quente do ano que começa neste sábado, a influencer +18 Bruna Ramoni, 35 anos, intensificou seus treinos na academia e mudou radicalmente sua dieta, que agora inclui uma maratona de sexo todos os dias. Para o ‘projeto verão’ ela encara 3h de sexo todos os dias, e mostra parte da sua intimidade nas plataformas adultas.

“Comigo é o simples que funciona, levo uma vida saudável o ano todo. Me alimento bem, não exagero em nada e nunca apelei para dicas milagrosas. Mas no verão rola sempre um ajuste fino para o shape aparecer mais. E é sempre mais difícil ter um resultado diferente e mais rápido. Decidi então testar a dieta do sexo, perco 600 calorias por dia”, diz animada.

Bruna descobriu a tal dieta ao assistir uma entrevista de Kim Kardashian. Desde então eliminou 4kg em apenas dois meses e ganhou massa magra. A influencer diz ter mais fôlego para atividades do dia a dia também. “É duplamente saudável (risos). O verão vai ser sem vergonha, só de fio dental. O bumbum está mais durinho, estou mais gostosa, definida e bem comigo mesma”, garante.

O ‘novo corpo’ do verão também tem feito mais sucesso nas suas plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. Nelas, Bruna mostra sua intimidade e fatura alto com seus vídeos picantes e fotos sem censura. Inclusive ela postou os bastidores do ensaio de biquíni, já exibindo as mudanças no shape. Apesar de se inspirar em famosas, a influencer tem acompanhamento médico e não deixou de fazer musculação, bike e caminhada para manter a boa forma. Não à toa, ostenta medidas perfeitas: 1,61m de altura, 54kg, 60cm de cinturinha e 95cm de bumbum.”Não dá para trocar a academia. A dieta do sexo é para secar, perder gordura e tonificar. Mas para definir mesmo tem que treinar, a academia é sagrada. A diferença é que parei de viver na neura, consigo equilibrar melhor com a nova dieta. Não existe milagre, mas o resultado é mais rápido. Dá para manter o corpo sem culpa e sem neuras. E mais importante, com prazer”.