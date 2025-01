O vereador Hélio Silva (Cidadania) foi reeleito presidente da Câmara de Sumaré para o biênio 2025/2026 em eleição da nova Mesa Diretora que aconteceu nesta quarta-feira e chegou à madrugada de quinta-feira (2). Após a cerimônia de posse, ocorrida no salão social do Clube Recreativo, os parlamentares se encaminharam para o plenário do Legislativo, onde foi realizada a votação. Candidato de chapa única, Hélio recebeu 13 votos. Com o resultado, o parlamentar foi reconduzido ao posto que ocupou nos últimos dois anos.

Compondo a Mesa Diretora, o vereador Lucas Agostinho (União Brasil) será o primeiro vice-presidente, enquanto o vereador Welington da Farmácia (MDB) ficou com a segunda vice-presidência. Já o 1º e 2º secretários serão os vereadores Ney do Gás (PV) e Prof. Edinho (Republicanos).

Em seus agradecimentos, o presidente enfatizou sua gratidão a Deus, aos colegas e familiares presentes. “Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esse momento tão importante em nossas vidas, um momento que acredito que nem todos esperavam. Mas Deus deu a oportunidade para que eu fosse reeleito presidente da Casa. Quero agradecer o voto de cada vereador que votou em nossa chapa. Quero agradecer à minha esposa, filhos e noras, que estão presentes”.

TRAJETÓRIA

Hélio Silva tem 51 anos e nasceu em Porteirinha (MG), vindo para Sumaré ainda criança. Morador da região do Matão, casado e pai de oito filhos, é empresário do ramo de comércio varejista de materiais para construção e começou na política por meio dos movimentos sociais. Nas eleições de 2016 e 2020 foi eleito como vereador pelo Cidadania. Em 2024, foi reeleito com 1.916 votos.

Durante a sessão, que se encerrou por volta das 2h30, os vereadores também aprovaram a composição das comissões parlamentares e do conselho de ética:

Comissão de Justiça e Redação

Alan Leal (PRD)- Presidente

Joel Cardoso (PSD) – Vice-presidente

João Maioral (PDT) – Secretário

Rai do Paraíso (Republicanos) – Suplente

Comissão de Finanças e Orçamento

Rodrigo Digão (União Brasil) – Presidente

Geraldo Medeiros (PT) – Vice-presidente

Allan Sangalli (PSB)- Secretário

César Bianchi (PP) – Suplente

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas

Pereirinha (Cidadania) – Presidente

Joel Cardoso (PSD) – Vice-presidente

João Maioral (PDT) – Secretário

Lucas Agostinho (União Brasil) – Suplente

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo

Dudu Lima (Cidadania) – Presidente

Wellington Souza (PT) – Vice-presidente

Rodrigo Digão (União Brasil) – Secretário

Valdir de Oliveira (Republicanos) – Suplente

Comissão de Segurança Pública

Professor Edinho (Republicanos) – Presidente

Tavares (PL) – Vice-presidente

Alan Leal (PRD) – Secretário

Rudinei Lobo (PSB) – Suplente

Comissão de Meio Ambiente

Wellington Souza (PT) – Presidente

Pereirinha (Cidadania) – Vice-presidente

Dudu Lima (Cidadania) – Secretário

Rudinei Lobo (PSB) – Suplente

Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas

Tião Correa (PSDB) – Presidente

Fabinho (PSD) – Vice-presidente

Pereirinha (Cidadania) – Secretário

Dudu Lima (Cidadania) – Suplente

Comissão de Direitos Humanos

Wellington Souza (PT) – Presidente

Ney do Gás (PV) – Vice-presidente

Pereirinha (Cidadania) – Secretário

Rudinei Lobo (PSB) – Suplente

Conselho de Ética

Alan Leal (PRD) – Presidente

Lucas Agostinho (União Brasil) – Vice-presidente

Valdir de Oliveira (Republicanos) – 1º Secretário

Allan Sangalli (PSB) – 1º Suplente

Dudu Lima (Cidadania) – 2º Suplente

Tavares (PL) – 3º Suplente

POSSE

Os vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em Sumaré para o quadriênio 2025-2028 tomaram posse durante sessão solene realizada nesta quarta-feira (1º). A cerimônia aconteceu no salão social do Clube Recreativo de Sumaré e contou com a presença de centenas de pessoas, entre autoridades, personalidades, familiares, amigos e público em geral. A Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca, sob regência do maestro Jair dos Santos, embalou a entrada dos vereadores no salão e executou clássicos de Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos.

A sessão solene foi presidida pelo vereador Alan Leal (PRD), o mais votado nas eleições de 2024. Além dele, tomaram posse os vereadores Allan Sangalli (PSB), César Bianchi (PP), Professor Edinho (Republicanos), Dudu Lima (Cidadania), Rodrigo Digão (União Brasil), Fabinho (PSD), Geraldo Medeiros (PT), Hélio Silva (Cidadania), João Maioral (PDT), Joel Cardoso (PSD), Pereirinha (Cidadania), Tavares (PL), Lucas Agostinho (União Brasil), Rai do Paraíso (Republicanos), Rudinei Lobo (PSB), Tião Correa (PSDB), Ney do Gás (PV), Valdir de Oliveira (Republicanos), Wellington Souza (PT) e Welington da Farmácia (MDB).

Após o empossamento dos parlamentares, tomaram posse o prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o vice-prefeito Andre da Farmácia (MDB).