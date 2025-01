Galvão Bueno fecha com Primevídeo pra ser narrador principal

O Prime Video anuncia hoje a contratação de Galvão Bueno como narrador principal do serviço de streaming para os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Com duração de três anos, o contrato de Galvão tem início a partir deste ano.

“Seguimos investindo em esportes ao vivo no Prime Video e vamos continuar trazendo uma experiência incrível para os fãs de esportes brasileiros, não só na tecnologia de transmissão, mas também na nossa forma de narrar e comentar os jogos.

Para isso, ter a maior voz do esporte no Prime Video é uma vitória para nosso serviço e para todos os amantes de futebol que estarão com a gente ao longo dos próximos anos vibrando a cada jogada. Estamos super animados para os torneios de 2025 com as narrações desse craque”, diz Louise Faleiros, Country Manager do Prime Video Brasil.

O Prime Video possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil desde 2022, com um acordo que se estende até a edição de 2026. Recentemente, o streaming também acordou com a Liga Forte União para transmitir os jogos da Série A do Brasileirão a partir deste ano até 2029, com um jogo exclusivo de um time mandante pertencente ao grupo LFU por rodada.

“Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos”, relata Galvão Bueno.

Com mais de 50 anos de carreira, Galvão Bueno começou a trabalhar com comentário esportivo em 1974 e migrou para a locução em 1980, na Band. Mas foi com as narrações dos jogos da Copa do Mundo que o jornalista se consagrou como a principal voz do esporte do país. Entre suas principais narrações estão grandes vitórias do futebol brasileiro, especialmente o tetra e penta; além de todos os títulos mundiais da Fórmula 1 de Ayrton Senna. No total, Galvão esteve presente em mais de 600 Grandes Prêmios de F1, 13 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos.

