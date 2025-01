Willian anuncia 130 casas pra Sumaré

Willian Souza anunciou que Sumaré será contemplada com 300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A conquista reflete a sólida relação do ex-presidente da Câmara da cidade com o presidente Lula, que tem demonstrado sensibilidade ao ouvir as demandas apresentadas por ele em prol da cidade.

Sumaré enfrenta desafios históricos na área habitacional, e essa conquista é mais um passo para superar esses problemas. O ex-vereador destacou que a parceria com o governo federal tem sido fundamental para buscar avanços significativos na qualidade de vida da população.

“Sumaré precisa avançar a cada dia, e com essa relação próxima ao governo federal, estamos conseguindo alcançar grandes resultados como esse”, afirmou.

O anúncio foi oficializado por meio da Portaria MCID nº 47, de 17 de janeiro de 2025, que confirma a destinação das unidades habitacionais para o município. A iniciativa reforça o compromisso de Willian Souza em lutar por melhorias concretas para Sumaré e oferecer dignidade a centenas de famílias que aguardam pela realização do sonho da casa própria.

