Gama recebe novas viaturas do programa “Segurança nas Escolas”

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi apresentaram, na manhã desta segunda-feira (21), duas novas viaturas para a frota da Guarda Municipal de Americana (Gama).

São dois veículos Toyota Yaris Sedan, adquiridos por meio de um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro do programa Segurança nas Escolas, juntamente com duas viaturas Mitsubishi L200 Triton, que já foram entregues em junho deste ano.

Os dois Yaris vão compor a frota que realiza as rondas escolares. As duas L200 são utilizadas na educação ambiental e nas apresentações dos cães nas escolas do município, por meio do trabalho realizado pelas equipes da Romu Canil e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental).

Mais notícias da cidade e região

O prefeito Chico Sardelli parabenizou a direção da Guarda Municipal e a Secretaria de Gestão de Convênios. “Mais uma boa novidade para a segurança pública de Americana, principalmente na proteção dos alunos de nossas escolas. Nossa administração tem um carinho muito grande pelo trabalho realizado em prol da segurança pública”, disse Chico.

“Mais uma concretização do trabalho da nossa administração na busca por recursos para a segurança pública. São recursos transformados em ações na prática na rotina de trabalho da Gama”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Em parceria com a Secretaria de Gestão de Convênios, recebemos a verba de R$ 1 milhão para a aquisição das viaturas. Duas estão sendo entregues hoje e vão se juntar às outras duas que chegaram em junho”, reforçou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

“É com muita alegria e satisfação que recebemos mais essa conquista para a cidade de Americana”, falou o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

Além da chegada dos quatro novos veículos neste ano, a frota da Gama foi renovada, em 2023, com 25 novas viaturas para o trabalho de patrulhamento da cidade, além de dois veículos para auxiliar o IDMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais) no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.