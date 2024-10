O grupo do prefeito Chico Sardelli (PL) deverá enfrentar as novas estrelas da oposição que chegarão com mais força- e mais votos- a partir de janeiro do ano que vem.

Juliana Soares (PT) e Gualter Amado (PDT) foram bem votados na eleição do último dia 6 e renovaram sua força- e são independentes o suficiente para formarem grupos próprios.

Eles também deverão contar com defecções na base do governo- afinal os prefeituráveis vereadores devem também fechar acordos visando 2028.