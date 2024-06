Gama recupera carro roubado 'dedurado' na Muralha Digital

Sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal de Americana (Gama), a Marulha Digital auxiliou, na madrugada desta quinta-feira (27), na recuperação de um veículo roubado. As câmeras flagraram um veículo Celta branco, placas OWH-4870, identificado como roubado, trafegando pela Avenida de Cillo.

Com informações da Central, patrulheiros avistaram o veículo na Avenida Brasil acessando a Rua Guglielmo Marcone, no Parque Residencial Nardini. O carro estava estacionado e quatro pessoas desceram. Ao avistarem a viatura, apressaram o passo e três delas entraram em uma tabacaria. Como havia muitas pessoas dentro do comércio, não foi possível identificá-las.

O motorista seguiu pela Rua São Salvador, entrou na Rua Itaíba atravessando um estacionamento e caindo de um barranco nas proximidades da Avenida Brasil, por onde seguiu até ser abordado.

Nenhuma substância ilícita foi encontrada com ele, mas, ao ser questionado sobre o carro, disse que o havia comprado há três dias de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 300.

Como o homem, de 30 anos, havia caído durante a fuga, foi levado primeiramente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José para atendimento médico e depois conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi preso pelo crime de receptação.

“A Muralha Digital é uma ferramenta importante na prevenção e no combate à criminalidade, pois fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da Gama, Marco Aurelio da Silva.

Investe na Gama

Em janeiro deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões na compra de novos equipamentos. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras de videomonitoramento que ajudarão as forças de segurança na identificação de suspeitos e na solução de crimes.

