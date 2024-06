O Tivoli Shopping está com mais de 30 vagas de emprego abertas em suas lojas e praça de alimentação. As oportunidades incluem posições na área de vendas, atendimento ao cliente e setor financeiro.

Confira as vagas disponíveis:

Botoclinic: 1 vaga para consultora comercial

Havaianas: 2 vagas para vendedora

Liz: 1 vaga para vendedora

Radical Vest: 1 vaga para vendedora

Glamour: 1 vaga para vendedora

Polo Wear: 1 vaga para caixa, 1 vaga para vendedor e 1 vaga para PCD (com laudo e CID)

McDonald’s: 4 vagas para atendente de restaurante

Cognitoys Brinquedos: 1 vaga para vendedor (a)

Miss: 1 vaga para vendedora

Manhattan Coffee: 2 vagas para atendente

Piticas: 1 vaga para vendedor

Cacau Show: 1 vaga para líder de loja

Lupo: 2 vagas para vendedoras

Pizza Hut: 2 vagas para atendimento

Casado: 3 vagas para vendedor

Milano: 1 vaga para vendedor

Renner: 2 vagas para assistente financeiro

CaliforU: 2 vagas para vendedor (acima de 21 anos)

TIM: 1 vaga para vendedor

TNG: 1 vaga para vendedor

Pandora: 1 vaga para consultor de vendas

Uncle K: 1 vaga para vendedor (a)

Coco Bambu: vagas para auxiliar de garçom, garçom, copeiro, barman, auxiliar de cozinha, pieiro, manutenção e auxiliar de serviços gerais

Lupo: 1 vaga para gerente

Vivara: vendedor de joalheria

Para se candidatar às vagas, os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail recepcao@tivolishopping.com.br, mencionando o cargo desejado. É importante destacar que, além dessas oportunidades, as lojas do Tivoli Shopping frequentemente têm vagas disponíveis para diversas áreas.

“Essas oportunidades são ideais para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Convidamos todos os interessados a se candidatarem às posições disponíveis”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers, o setor de shoppings gerou 1.062.813 milhão de empregos diretos em 2023, alta de 1,8% em relação ao ano anterior. Consolidado como referência no varejo regional, o Tivoli Shopping representa um significativo polo de geração de empregos.

Somente neste ano, o restaurante Outback Steakhouse, que iniciou a operação no centro de compras em março, contratou mais de 70 colaboradores para diversas funções. Além do Outback, outras novas operações foram inauguradas e reinauguradas no Tivoli Shopping em 2024, como a Cacau Show Super Store, YouCom, Feira do Livro, Dark, Damma Perfumes Importados, Use Primícia, Cognitoys, Yup Presentes Importados, Nytte, Manhattan Coffee, Espaço Coworking e Chiquinho Sorvetes.