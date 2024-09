Germânica tem evento test drive da Nova Amarok V6

A Germânica Volkswagen realiza evento especial para apresentar ao público a Nova Amarok V6. As concessionárias irão funcionar em horário especial, até as 18h, para que os clientes possam conhecer todos os detalhes da nova versão, em um best drive diferenciado.

O evento acontece na Germânica Volkswagen Americana e também nas concessionárias Germânica Volkswagen da região.

Pioneira no uso do motor V6, com 258 cv e overboost de 272 cv, a Nova Amarok está com visual atualizado e carregada de força bruta. A picape diesel mais potente da sua categoria, com aceleração de 0 a 100Km/h em apenas 8 segundos, chega em três versões: Comfortline, Highline e Extreme.

Amarok V6 e tecnologia

Também está mais tecnológica e segura. Na lista estão a central multimídia com tela de nove polegadas touch screen com conexão Apple CarPlay e Android Auto e navegação nativa; airbag de cabeça, uma porta USB-A no console, na dianteira, e duas portas USB-C na traseira, e o novo assistente de condução. O sistema auxilia o condutor, alertando para eventuais situações de perigo, entre eles os alertas de saída de faixa e de colisão frontal.

A robustez, característica indiscutível da picape, foi potencializada no design. Tudo parte dos novos para-choque, grade, capô e rodas. Com a atualização, a Nova Amarok V6 tem dianteira mais proeminente, com visual arrematado pelo novo conjunto óptico, agora com faróis full LED e faixa de luz de LED na grade frontal. Na parte traseira são inéditos o para-choque, as lanternas, o emblema da marca alemã e o posicionamento do nome ‘Amarok’, inscrito na parte central da tampa traseira.

Em termos de dimensões, a picape cresceu 96 mm em comprimento quando comparado ao modelo anterior. No portfólio de cores estão duas novas: Branco Puro e Cinza Oliver, que se juntam às quatro outras cores disponíveis, Preto Mystic, Prata Pyrit, Cinza Indium e Azul Atlantic.

Sua capacidade de carga, de 1.104 litros, é referência no segmento em termos de espaço e com itens como a Tração 4Motion, assistente para partida em subida (HSA), controle automático de descida (HDC) e ABS Off-road, ela é uma picape apropriada tanto para os consumidores que a utilizam para o trabalho pesado quanto para aqueles com estilo aventureiro e com o desejo de explorar os lugares mais remotos.

Os clientes que desejam personalizar a nova Amarok terão à disposição o novo pacote de acessórios exclusivos com foco em proteção, praticidade e estilo.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

