A TV Cultura realiza este domingo o debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. A transmissão acontece a partir das 22h, ao vivo, diretamente do Teatro B32.

Estão confirmadas as participações de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O debate contará com cinco blocos. No primeiro, serão feitas perguntas programáticas a todos os candidatos. Entre o segundo e o quarto bloco, o candidato faz perguntas para o outro candidato. O quinto e último bloco será dedicado às considerações finais.

A transmissão será feita pela TV Cultura, app Cultura Play, site da emissora e seus canais no Youtube, Facebook e Tik Tok, além da Rádio Cultura FM (103,3).

Debate final

O encontro mais decisivo para o 1o turno das eleições acontece há poucos dias da eleição e será transmitido pela TV Globo.

