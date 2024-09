Top8 do Lula Americana traz dirigente e mulher negra

Em busca de ampliar sua bancada em Americana, o ‘time do Lula’ vem com seu top8 para a eleição de vereador.

A Federação Brasil da Esperança teve sua 1a parte com a vereadora do partido e mais 3 nomes que buscam uma vaga na Câmara.

O grupo que fecha o Top da Federação vai abaixo.

Eduardo Coienca é dirigente partidário há décadas e busca ser o representante da ala mais antiga do PT na Câmara de Vereadores.

Cris da Unegro vem pelo PCdoB e recebe apoio de bo parte das lideranças antigas do partido. Representa o movimento negro na cidade.

Val da Van tem feito trabalho que chama a atenção e pode ser uma das surpresas das urnas este ano.

Encerra o Top8

Professor Serafim, que tem trabalhado com prefeituras da região para projetos do Minha Casa Minha Vida e se apresenta como ligado ao comando nacional do PT.

