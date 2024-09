Acino, Sebrae e fazem caravana gratuita para Feira do Empreendedor

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e social, e da Acino (Associação Comercial e Industrial), o Sebrae Aqui está com inscrições abertas e gratuitas para levar pequenos empresários e empreendedores interessados em abrir seu próprio negócio para o maior evento de empreendedorismo do mundo, a Feira do Empreendedor 2024.

A “Feira do Empreendedor 2024” tem como objetivo gerar oportunidades, negócios e conhecimento, aproximando os participantes e transmitindo inovação aos presentes. O Sebrae, organizador do evento, atua no fortalecimento do empreendedorismo por meio de parcerias, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, tornando assim uma excelente oportunidade para empresários e pessoas que desejam criar seus próprios negócios a se qualificarem cada vez mais.

Novamente, a parceria vai promover uma “caravana” de empreendedores da cidade à Feira. A parceria vai disponibilizar um ônibus gratuitamente para o evento, que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de outubro, em São Paulo.

Os empreendedores do município e interessados devem aproveitar a oportunidade e fazer a inscrição pelo WhatsApp (19) 99759-8167, já que as vagas à capital paulista são limitadas. A “missão” novaodessense ao evento será no primeiro dia da Feira, com saída às 7h, em frente da Prefeitura, e retorno previsto para as 17h.

Durante a Feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer produtos e serviços inovadores, fazer network e participar de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade, transformação digital, entre outros. Mais informações estão disponíveis em https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/.

A ÚLTIMA EDIÇÃO

Em 2023, a Feira do Empreendedor contou com R$ 408 milhões em negócios gerados, mais de 116 mil participantes, 1216 expositores e mais de 200 mil atendimentos e orientações aos presentes, de acordo com a URC (Unidade de Relacionamento com o Cliente).

Esta edição da Feira do Empreendedor foi marcada pela inovação e resiliência, características intrínsecas aos empreendedores paulistas. Num contexto desafiador, a Feira do Empreendedor se destacou como um ponto de encontro vital para empresários, startups e profissionais de diversos setores. A diversidade de expositores e a qualidade das iniciativas apresentadas refletiram a riqueza e a versatilidade do ecossistema empreendedor paulista.

O QUE ESPERAR DO EVENTO?

● Inovação e Tecnologia

Explore o universo da inovação tecnológica, do empreendedorismo digital e das estratégias de negócios online que estão em alta no mercado empresarial e que podem impulsionar o crescimento e a eficiência de sua empresa. Neste eixo também apresentaremos estratégias globais com dicas sobre exportação e sobre como expandir o negócio para mercados internacionais.

● Comece seu Negócio

Conheça as tendências mais atuais e os novos negócios que estão surgindo no mercado. Nossos especialistas abordarão temas como legislação e regulamentação e estarão preparados para fornecer todas as orientações que você precisa.

● Comportamento do Empreendedor

Teremos diversos conteúdos sobre comportamento empreendedor, resiliência empresarial, liderança, desenvolvimento de equipe, cultura organizacional, além de estratégias para enfrentar crises e garantir a continuidade dos negócios. Serão diversas palestras inspiradoras com depoimentos e insights de convidados especiais que contarão suas histórias e experiências empreendedoras. Aprenda como aplicar as mais importantes habilidades empreendedoras no seu dia a dia.

● Gerencie o Seu Dinheiro

Saiba mais sobre controle de despesas, redução de custos e captação de recursos e investimentos para ter uma gestão financeira mais transparente e eficiente. Aproveite também para conversar com as mais renomadas instituições financeiras do mercado e receber orientações sobre as melhores linhas de crédito para sua empresa.

● Marketing e Vendas

Nas atrações deste eixo, os empreendedores terão contato com diversas experiências de marketing digital e sensorial. Encontre aqui dicas e insights sobre estratégias e técnicas de vendas que serão o diferencial para encantar o seu cliente e melhorar a eficiência e a competitividade de sua empresa. Conheça também as mais potentes ferramentas para quem quer ser um criador de conteúdo de sucesso.

● ESG Impacto Social e Ambiental

Venha aprender mais sobre práticas de sustentabilidade, empreendedorismo social, economia circular, responsabilidade social e empresarial, redução de resíduos e modelos de negócios com impacto social positivo.