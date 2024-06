Gestantes recebem kits de enxoval do programa Mãe Americanense

As gestantes que participaram da 4ª edição do programa Mãe Americanense receberam os kits de enxoval para seus bebês na manhã desta terça-feira (25), no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer). O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi participaram da entrega, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“Esta ação foi desenvolvida pensando em dar suporte às gestantes em situação de vulnerabilidade social para que tenham apoio do município, com orientações sobre gestação e recebam os kits de enxoval, auxiliando neste momento especial da gravidez e nascimento de seus filhos. Agradecemos a colaboração de todos os parceiros, ao Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e a participação de todas as gestantes neste projeto”, disse o prefeito Chico.

“É um dia muito feliz para nós e para as gestantes e suas famílias, com a entrega dos kits de enxoval, concluindo mais uma edição do programa Mãe Americanense, criado na nossa gestão especialmente para as futuras mamães e seus bebês. Um projeto muito bem pensado, que mobiliza diversos parceiros que têm o propósito de oferecer uma qualidade de vida melhor para as famílias do nosso município”, destacou o vice-prefeito Odir.

O programa contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

“A entrega dos kits de enxoval encerra mais uma edição do programa, após três meses de atividades junto às gestantes. O programa foi criado na gestão do prefeito Chico Sardelli para fortalecer os vínculos entre a mãe e o bebê e a rede de apoio. Agradecemos e parabenizamos a todas as gestantes pela participação e que possam aproveitar todas as orientações que receberam durante a realização do projeto, que compartilhou experiências e a responsabilidade da maternidade”, afirmou a secretária Juliani.

Os kits de enxoval são compostos de carrinho de bebê, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e kit de roupas com 14 peças (calça, macacão e meias). O valor aproximado de cada kit é de R$ 1.000, custeados por recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Em parceria com o Fundo Social, também foram entregues banheiras, doadas pela empresa Paramount, fraldas, kit de produtos de higiene (xampu, sabonete, e lenços umedecidos), pomada de assadura, absorventes e cobertor, com a colaboração da Fatec (Faculdade de Tecnologia). As fraldas são provenientes de arrecadação realizada durante o 2º Torneio de Verão – Esportes de Areia, promovido pela Secretaria de Esportes, entre outras doações.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou a importância das parcerias para a realização da entrega dos kits. “Agradecemos a todos que acreditam no nosso trabalho em prol das pessoas que mais precisam, viabilizando projetos como esse e muitas outras ações que foram implantadas e estão em desenvolvimento em nosso município em prol da população vulnerável. Parabéns às gestantes e a todos que contribuíram para tornar possível este projeto”, disse Lionela.

5ª edição

As inscrições para a 5ª edição do Mãe Americanense estão abertas até 30 de junho no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou pessoalmente nos CRASs.

As atividades vão ocorrer de 15 de julho a 27 de setembro, com encontros e atividades a cada 15 dias. As gestantes participarão de diversas ações e dinâmicas e receberão orientações sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e desenvolvimento humano.