Marketing Digital na mira dos cursos mais procurados

Nunca na história da internet o marketing digital apresentou números tão expressivos. Em 2023, o mercado publicitário investiu um total de R$35 bilhões no digital, segundo o Digital AdSpend, relatório do IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. Esse número representa um crescimento de 48% no setor desde 2020, quando foram investidos R$24 milhões no segmento. Cerca de 58% desse investimento publicitário no digital corresponde à soma dos investimentos de cinco setores: comércio (23%), serviços (12%), mídia e financeiro (ambos com 8%) e eletros (7%).

Diante dos valores que as empresas estão alocando seu dinheiro no on-line, cursos da área de marketing digital continuam com alta procura. Somente na UniCesumar, os mais de mil polos espalhados por todo país oferecem diversos cursos na área: Profissionalizante de Gestão em Marketing Digital, Graduação em Marketing Digital, além de Pós-graduação em Marketing Digital e MBA em Marketing, Criatividade e Inovação. Todos os cursos são oferecidos na modalidade EAD, o que permite que os alunos iniciem seus estudos a qualquer momento. Ou seja, as aulas estão disponíveis para serem assistidas conforme a disponibilidade de tempo e local, garantindo flexibilidade no aprendizado.

O curso de graduação visa formar profissionais aptos a atuarem em setores comerciais e de vendas, desenvolvimento e inovação de produtos, agências de publicidade e até mesmo órgãos públicos, além de realizar trabalhos de consultoria para empresas de diversos segmentos. Dentre as disciplinas, estão Comportamento do Consumidor; Mentalidade Criativa e Empreendedora; Inteligência Artificial; Inteligência de Mercado; Branding; Novas Tecnologias, dentre outras.

“O crescimento exponencial do mercado de marketing digital exige profissionais qualificados e atualizados com as últimas tendências. A UniCesumar, por meio de suas unidades, oferece cursos em todos os níveis de formação na área, com foco em preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho”, afirma Fernanda Coutinho, Coordenadora do curso de Marketing EAD da UniCesumar.

“Nossos cursos são desenvolvidos com foco na prática, para que os alunos estejam aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos no mercado de trabalho desde o início da carreira”, completa Fernanda.

Destaque no mercado

O profissional de marketing digital, Alex Alvarenga, atua como consultor e encontrou na universidade uma oportunidade de crescimento. “Desde que a internet começou a dominar a vida das pessoas e das empresas, eu sabia que seria uma grande oportunidade para o marketing, e também sabia que o profissional que aprendesse a dominar esse meio seria muito valorizado. Por isso, não pensei duas vezes para fazer minha matrícula. Hoje, após alguns anos de formado, posso dizer que foi uma das melhores decisões que já tomei, pois me abriu portas inimagináveis. Além de prestar consultoria de marketing para pequenos negócios, ajudo minha esposa a administrar um Espaço de Terapia Infantil, onde apostamos em estratégias digitais e na experiência do cliente como principais pilares do nosso negócio. O marketing é muito dinâmico e está sempre mudando, mas contar com um ensino de qualidade como base fez toda a diferença na minha carreira”, conta Alex.

Sobre a UniCesumar

Com mais de 30 anos no mercado educacional e desde 2022 como uma das marcas integradas ao grupo Vitru Educação, a UniCesumar conta com uma comunidade de mais de 400 mil alunos. Atualmente, possui uma robusta estrutura de Educação a Distância (EAD), com mais de 1,3 mil polos espalhados por todas as regiões do país, além de três unidades internacionais localizadas em Dubai (Emirados Árabes), Genebra (Suíça) e Joso (Japão). No ensino presencial, destaca-se o curso de Medicina, oferecido nos campi de Maringá (PR) e Corumbá (MS), juntamente com outros quatro campi localizados em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa (PR) e Campo Grande (MS). Como um dos dez maiores grupos educacionais privados do Brasil, a UniCesumar oferece um portfólio diversificado com mais de 350 cursos, abrangendo graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes, mestrado e doutorado. Sua missão é promover o acesso à educação de qualidade e contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho.

