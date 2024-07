Gestão Rafael contratou 443 profissionais de saúde e eleva número de consultas em 598%

A capacidade de atendimento dos postos de saúde de Santa Bárbara d’Oeste foi drasticamente elevada em todos os anos, desde a posse do atual prefeito Rafael Piovezan.

Dados apurados com exclusividade pelo Portal Novo Momento e disponibilizados pela Prefeitura evidenciam os resultados obtidos com as ações que resultaram na contratação de ao menos quatro centenas de profissionais de saúde para as unidades básicas e demais repartições.

Foram 7.8 milhões de consultas desde 2021, sendo 2.1 milhões só o ano passado e 980 mil só nos primeiros quatro meses de 2024. Para possibilitar esse aumento, através de concurso público, foram contratados 443 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Hoje, a rede pública de saúde do município conta com mais de 200 médicos.

As consultas e os procedimentos e atendimentos realizados dividiram-se entre: 4.939.198 nos dois pronto-socorros. 2.446.312 nas Unidades Básicas de Saúde e o SAD (serviço de atendimento domiciliar). 489.888 no Centro de Especialidades, Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Exames e Diagnósticos e Saúde da Mulher.