Ecoturismo cresce 20% ao ano no Brasil

Em período de férias, muitos buscam estar em meio à natureza para descansar e apreciar os cenários deslumbrantes que muitos destinos oferecem. Com o aumento da procura e a disseminação desse tipo de lazer, o ecoturismo cresce cerca de 20% ao ano, de acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT). Ao mesmo tempo, o turismo no geral avança 7,5% ao ano. De Norte a Sul, o Brasil conta com diversos pontos turísticos que possibilitam o lazer e a apreciação das paisagens de uma forma sustentável e que estimula a preservação do meio ambiente.

No Paraná, estado que abriga as Cataratas do Iguaçu, os parques, montanhas e cachoeiras se destacam em diversas rotas que os visitantes podem explorar. Já na capital, Curitiba, o complexo da Ópera de Arame garante uma imersão na natureza com uma estrutura que se mescla ao entorno. Em meio à pedreira, ao lago e à vegetação rica local, o espaço de visitação (ingressos de R$ 7,50 a R$ 15) conta com experiências culturais e gastronômicas.

Além do teatro, que tem capacidade para até 1.738 pessoas, o complexo também recebe o Vale da Música, um festival permanente de música instrumental, que traz apresentações diárias de música no Palco Flutuante, exposições de arte, oficinas e atividades culturais. O local, que é aberto aos visitantes, fica localizado no Parque das Pedreiras e tem como vizinha a Pedreira Paulo Leminski, o maior palco fixo a céu aberto da América Latina.

A Ópera de Arame é um ícone da arquitetura paranaense, uma estrutura tubular e transparente que permite a integração entre a natureza do entorno. Inaugurada em 1992, o projeto do arquiteto Domingos Bongestabs foi construído em 75 dias. Esses são alguns dos motivos que trouxeram o reconhecimento da plataforma de viagens Tripadvisor como o terceiro teatro mais visitado do Brasil.

“Temos o privilégio de ter, no meio da cidade, um templo que promove uma experiência singular em meio à natureza. Como estamos localizados ao lado da Pedreira Paulo Leminksi, ao entrar no complexo da Ópera de Arame, você tem a sensação de estar realmente imerso no cenário. Tudo isso, claro, com um turismo que respeita o meio ambiente e coloca o visitante em um clima de contemplação“, aponta Helio Pimentel, CEO do Parque das Pedreiras.

O crescimento do ecoturismo

O Governo do Estado do Paraná afirma que o ecoturismo, utilizando-se do patrimônio natural de forma sustentável, é um segmento que tem crescido a um ritmo considerável ao longo dos anos. Dados da OMT revelam que, no Brasil, cerca de um milhão de viajantes optam pela modalidade, gerando um faturamento de US$ 70 milhões.

A tendência deve crescer entre o público que passa pelo processo de conscientização sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e buscam formas de lazer que prezam pela sustentabilidade. Hoje, segundo o Ministério do Turismo, destinos que oferecem opções de natureza e ecoturismo ocupam o segundo lugar entre os mais procurados e foram citados por 27% dos entrevistados em pesquisa.

“É muito interessante ver essa tendência crescer, pois a Ópera traz esse conceito de convergência entre o lazer e a sustentabilidade. Sempre recebemos muitos visitantes brasileiros que buscam apreciar essa interação harmoniosa com a natureza e, em 2023, a quantidade de turistas de fora do país aumentou expressivamente”, conta Pimentel.

Essa movimentação do setor é perceptível a partir dos números do Boletim de Dados Turísticos da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), que mostram que houve um aumento de 51,3% no número de turistas internacionais que visitaram o Paraná em comparação com 2022 (522.832), e uma alta de 203% na chegada de turistas de outros países pelos aeroportos das cidades paranaenses. Segundo a instituição, em 2023, o estado registrou uma expansão de 10% nas atividades turísticas em relação ao ano anterior, o maior índice da região e o quarto maior do Brasil.

