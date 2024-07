Saúde Ocupacional da Unimed atende em novo endereço

Com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos clientes, a SOU (Saúde Ocupacional Unimed) passou a atuar em um novo prédio, amplo e moderno, com estacionamento próprio, localizado na Avenida Brasil, nº 529, na Vila Medon, em Americana.

A mudança faz parte de um conjunto de iniciativas da Unimed para proporcionar mais conforto e comodidade às empresas clientes. A nova unidade conta com sala de audiometria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, coleta de exames laboratoriais, triagem, consultório médico e duas salas de espera.

“Estamos muito felizes com a entrega do novo prédio da Saúde Ocupacional. As novas instalações fazem parte de um plano de melhoria contínua, desenvolvido para aprimorar a experiência de uso de nossos clientes”, detalhou o CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Cesar Cielo.

Especialista em Medicina e Segurança do Trabalho, a Saúde Ocupacional Unimed iniciou suas atividades em 1995 e oferece soluções completas em exames ocupacionais, conforme as diretrizes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e em cumprimento às exigências trabalhistas de cada cliente.

Entre os principais serviços disponíveis estão PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e a transmissão de eventos do e-social.

A Saúde Ocupacional Unimed funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para solicitações de orçamentos e outras informações, entre em contato pelo telefone (19) 3516-7000.

Acesse o site unimedsa.com.br e saiba mais.