Partidos do grupo de Chico fazem convenção no dia 4

Os partidos que forma a base de governo do prefeito Chico Sardelli (PL) fazem suas convenções no próximo dia 4. São eles PL, PSD, PRD, Podemos, Agir e DC. O encontro acontece no período da manhã.

O PL está entre os partidos mais disputados e tem 7 vereadores eleitos que buscam a reeleição, além de bons novos nomes, mas a aposta é que a sigla faça até 4 cadeiras.

Chico hoje lidera as pesquisas e terá como principal adversária a ex-vereadora Maria Giovana (PDT). Omar Najar (MDB), embora muito esperado, não deve ser candidato. O União Brasil tenta viabilizar uma terceira via, mas até o momento não apresentou um nome.