Gestores e líderes do HM participam de bate-papo sobre assédio

O combate ao assédio no ambiente de trabalho foi tema de um bate-papo realizado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” nesta semana. O encontro reuniu gerentes, coordenadores e líderes de equipes do HM, administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

O encontro teve como base a publicação da Lei 14.457/2022, que estabelece a prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. De forma direta, a legislação determina que as discussões relacionadas à prevenção e ao combate ao assédio sexual devem ocorrer no âmbito da CIPAA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio).

“As empresas têm que trabalhar essa questão rotineiramente, via CIPAA, canais de comunicação e outros meios. O mais importante é que todos tenham esse conhecimento”, observou Jorge Machado, consultor técnico em Segurança do Trabalho da empresa Priori/MR Soluções em Saúde, que conduziu o encontro.

Machado frisou que os diferentes tipos de assédio podem ter relação direta com acidentes e as doenças ocupacionais que se manifestam a longo prazo. “A violência psicológica de um trabalhador causa estresse, depressão e até casos de suicídio. É um tema complexo, difícil e você pode estar diante dele como vítima. Um olhar pode destruir uma pessoa no psicológico”, disse.

O assédio moral ou sexual também vale em situações em que terceiros (pacientes, familiares, prestadores de serviço e outras pessoas) ofendem o profissional de saúde, tentando desqualificá-lo e atingindo sua imagem. “Qualquer forma de violência vinda de pessoas externas configura, sim, assédio. Só que no caso de externos, a condução se dará nas esferas criminal ou civil. Mesmo assim, deve ser tratado internamente pela empresa, a fim de preservar e cuidar do seu colaborador”, acrescentou Machado.

Izadora Blind, gerente administrativa da SCMC em Americana, salientou a responsabilidade das empresas e instituições em relação ao tema. “É importante termos o conhecimento e sabermos como evitar e lidar com casos de assédio. Temos responsabilidades legais com os nossos colaboradores e usuários. A função do gestor é mediar conflitos em tempo”, afirmou.

“Qualquer tipo de assédio ao trabalhador é algo repulsivo e inaceitável em todos os aspectos. Por isso é tão importante o debate sobre esse tema, pois assim é possível garantir um olhar apurado no ambiente de trabalho, buscando sempre evitar que tal prática ocorra em nossas unidades”, completou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.