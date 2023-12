Estudantes do projeto “Criança faz Política” conhecem o gabinete do prefeito Chico

Estudantes participantes do projeto “Criança Faz Política”, desenvolvido pelas professoras Kelly Azevedo e Rosana Amedi na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes, foram recebidos nesta sexta-feira (8) pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, e pelo vice-prefeito Odir Demarchi, no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e o vereador Thiago Martins também acompanharam a visita.

Todas as crianças que se candidataram aos cargos públicos conheceram a rotina de trabalho na chefia do Executivo. Eles também falaram de suas propostas para o município. “Fico muito feliz em ver jovens engajados e interessados na política, vocês são o futuro de nossa cidade e é bom saber que Americana ficará em boas mãos”, disse o prefeito Chico.

Odir parabenizou as crianças pelo aprendizado, que culminou com a eleição de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário de Educação. “Soube que vocês fizeram uma campanha forte na escola, pedindo votos e apresentando o plano de governo, e é assim mesmo que se faz. Independente do resultado, estão todos de parabéns”, afirmou o vice-prefeito.

LEIA TAMBÉM: Gestores e líderes do HM participam de bate-papo sobre assédio

O secretário Vinicius Ghizini destacou a jornada do projeto, que chega à terceira edição com a participação de 90 estudantes do 4º ano da escola. “É uma alegria vê-los aqui reunidos com o prefeito, o vice e o vereador Thiago Martins, que, assim como eu, foi muito bem recebido na escola durante as atividades do projeto. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de explicar as responsabilidades de um secretário de Educação”, declarou.

Cerca de 820 estudantes do 1º ao 9º anos e 80 profissionais da escola escolheram seus representantes em novembro, utilizando quatro urnas eletrônicas cedidas pelo Cartório Eleitoral de Americana.

O projeto “Criança Faz Política” apresentou as características e responsabilidades dos cargos públicos e, após estudá-las, as crianças formaram partidos políticos e escolheram seus representantes, que elaboraram um plano de governo e fizeram campanha eleitoral na escola. Foram eleitos aos cargos a prefeita Ana Carolina, o vice-prefeito Thiago, os vereadores Paulo, Nicolly e Pedro Henrique e o secretário de Educação Henrique.