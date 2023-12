Com emenda de vereador, Prefeitura de Nova Odessa adquire duas ‘pistolas de choque’ para a GCM

A Prefeitura de Nova Odessa acaba de adquirir duas pistolas eletro incapacitantes – também conhecidas como “armas de choque” ou “sparks” – para uso da GCM (Guarda Civil Municipal). Cada armamento menos letal possui mira laser e dardos com cargas de 6 mil volts, que geram incapacitação neuromuscular e motora imediata e temporária nos alvos. Foi usada na compra uma emenda parlamentar impositiva de R$ 20 mil destinada pelo vereador Silvio “Cabo” Natal.

Uma vez paralisado, o indivíduo pode ser imobilizado com algemas pelos agentes de Segurança Pública, sem necessidade de uso da força ou de armamento letal, resguardando desta forma a integridade física de ambos. É o chamado “uso progressivo da força”. Cada pistola é totalmente eletrônica e auditável. Participaram da entrega o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e o comandante da GCM, Luciel de Oliveira.

“É um armamento operacional, de baixa letalidade, fruto de uma emenda impositiva do nosso mandato. Os vereadores têm agora 2% da receita do Município e, usando esta ferramenta que temos na Câmara, fizemos a indicação de R$ 20 mil para que a Guarda pudesse adquirir este armamento, para defesa pessoal do patrulheiro. Ficamos felizes em utilizar nosso mandato para fazer essa indicação, ainda mais sabendo quo comandante Luciel é um instrutor e vai treinar e capacitar nossos homens na sua utilização”, comentou Natal.

“Queremos agradecer o vereador por ter esse olhar para a GCM, por se preocupar com a segurança do patrulheiro municipal. O equipamento vem em boa hora: a partir do momento em que o averiguado não obedece ao comando verbal, o patrulheiro precisa elevar o nível da força, e hoje temos mais um recurso para isso antes de chegarmos ao último recurso, que é a arma de fogo. Garante a segurança do guarda municipal e reforça o cumprimento da ordem legal”, acrescentou Luciel de Oliveira.

“Quero agradecer o vereador Cabo Natal, que é um policial militar reformado. Essas armas eletro incapacitantes logo estarão à disposição dos nossos guardas, tão logo eles estejam devidamente treinados e habilitados. O compromisso da gestão do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) e do vice-prefeito Mineirinho (Alessandro Miranda) com a Segurança Pública é palpável”, afirmou coronel Fanti.

“Nesses três anos à frente da Segurança Pública de Nova Odessa, temos que reafirmar o compromisso do governo Leitinho e Mineirinho e relembrar à população que viabilizamos cinco novas viaturas, 44 novas pistolas 9mm, duas carabinas .40, uma espingarda calibre 12, 30 mil munições, 30 novos coletes e 175 peças do novo uniforme. E contratamos dez novos guardas já formados e atuando na Segurança da cidade, colaborando agora com a ‘Operação Natal'”, completou o secretário de Segurança da cidade.

RESULTADO

O resultado desse investimento maciço em Segurança Pública nos últimos três anos por parte da Prefeitura já aparece. Nesta semana, o novo IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) divulgado pelo Instituto Sou da Paz, que ganhou grande repercussão na grande imprensa, comprova que Nova Odessa é a terceira cidade mais segura do Estado de São Paulo, dentre todos os municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes.

Além disso, o “Paraíso do Verde” é uma das três únicas cidades paulistas com IECVs 2022 menores que 4,00 – ao lado de Capivari e Pirassununga. Nova Odessa alcançou um índice de apenas 2,95. Para comparação, a cidade mais violenta do Estado, conforme o ranking, é Peruíbe (19,02).

O estudo leva em conta as estatísticas oficiais e dados sobre a ocorrência de crimes registrados pelas polícias, relativos a mais de 40 itens – de homicídios, roubos, furto até prisões e apreensões de drogas e armas.

